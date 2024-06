L’Italia sostiene la necessità di creare una “zona franca” intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi in Ucraina, un punto che potrebbe mettere “tutti d’accordo” nel summit per la pace in Ucraina in corso al Buergenstock, un resort extralusso nel Canton Nidvaldo, nella Svizzera centrale. Lo spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dei lavori.