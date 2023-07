Ucraina, ucciso in Donbass comandante forze cecene

Yevgeny Pisarenko, comandante dell'Akhmat, la formazione armata cecena schierata a fianco dei russi, è stato ucciso in combattimento in Donbass. Lo riferisce Rbc, un media russo allineato con il Cremlino, citando il successore di Pisarenko, Apta Alaudinov. Anche il canale Telegram del corrispondente di guerra russo Dmitry Kulko riporta la morte di Pisarenko, detto "velikii" (il grande). Non viene reso noto quando il comandante sia stato ucciso né precisato in quale località. Nel rilanciare la notizia, Ukrainska Pravda ricorda che il battaglione dell'Akhmat combatte in Ucraina sin dall'inizio dell'invasione russa e che è stata la prima unità "volontaria" a firmare un contratto con le forze armate russe entro il primo luglio, come era stato richiesto anche alla Wagner.