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Ucraina: Ue, "avanti con le riforme, lavoriamo con ogni governo"

L'Ue, tramite Kallas, ribadisce l'importanza delle riforme in Ucraina, per collaborare con qualsiasi governo in carica a Kiev.

A destra, l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
A destra, l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
13 luglio 2026 | 07.57
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Anche se la nomina del governo è "un affare interno" dell'Ucraina, per l'Ue è "importante che ci sia un interlocutore e che il lavoro sulle riforme continui". Lo sottolinea l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri, dopo che ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la destituzione della premier Yulia Svyrydenko. "Lavoriamo con chiunque governi", conclude Kallas.

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Kaja Kallas Ue Ucraina Yulia Svyrydenko
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