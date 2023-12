Giallo tra Ucraina e Stati Uniti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annullato il briefing online annunciato per ieri con i senatori Usa, durante il quale il presidente ucraino avrebbe dovuto aggiornare la situazione sul campo e, soprattutto, rivolgere un urgente appello per l'approvazione dei nuovi fondi americani per gli aiuti militari a Kiev. E' stato il leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer, a comunicare che "qualcosa è successo all'ultimo minuto" che ha impedito a Zelensky di partecipare al briefing.

Nell'annunciare il briefing, il leader democratico - che intende presentare nei prossimi giorni per l'approvazione il pacchetto di aiuti di oltre 60 miliardi di dollari per Kiev - aveva detto che "non possiamo mettere un prezzo alla difesa della democrazia nel momento del bisogno, perché se l'Ucraina fallisce Putin continuerà".

Lunedì la notizia della lettera della Casa Bianca ai leader del Congresso in cui si avvisa che i soldi a disposizione per l'Ucraina sono praticamente finiti e che è necessario approvare i nuovi fondi entro la fine dell'anno se non si vuole compromettere la posizione di Kiev sul campo di battaglia.