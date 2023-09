Zelensky "non insulti più i polacchi". E' il monito arrivato dal capo del governo di Varsavia, Mateusz Morawiecki, dopo le parole del presidente ucraino, che ha accusato la Polonia di fare una "messinscena" sulla questione delle importazioni di grano. "Voglio dire al presidente Zelensky di non insultare mai più i polacchi, come ha fatto recentemente nel suo discorso alle Nazioni Unite - ha detto Morawiecki, nel corso di un comizio ieri sera in vista delle elezioni del 15 ottobre - Il popolo polacco non permetterà mai che ciò accada e difendere il buon nome della Polonia non è solo un mio dovere e onore, ma anche il compito più importante del governo polacco".