Ucraina, Zelensky a Kherson dopo esplosione diga di Kakhovka - Video

"Visita di lavoro nella regione di Kherson" per Volodymyr Zelenskiy. Il presidente ucraino si è recato nella zona inondata dopo la distruzione della diga di Nova Kakhovka, per discutere "la situazione operativa nella regione in conseguenza del disastro, l'evacuazione della popolazione dalle zona a rischio allagamento, l'eliminazione delle emergenze causate dall'esplosione della diga, l'organizzazione degli aiuti per le aree inondate". "Prospettive di ripristino dell'ecosistema nella regione e situazione militare operativa nell'area resa disastrata. E' importante calcolare i danni e stanziare fondi per compensare i residenti coinvolti nel disastro e sviluppare un programma per risarcire le perdite o ridislocare le imprese entro la regione di Kherson.