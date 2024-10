Ucraina, Zelensky oggi a Bruxelles: "Nostro piano è rafforzarci"

"Per me è molto importante condividere il nostro piano per la vittoria con i leader che ci hanno aiutati fin dall'inizio di questa guerra. Il nostro piano è rafforzare l'Ucraina, essere forti e pronti alla diplomazia. E' una gran cosa, credo, il fatto che questo piano non dipende dalla Russia, ma solo dalla volontà dei nostri partner". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles.

In Ucraina "sta arrivando l'inverno, e per noi l'inverno è sempre pericoloso. Dobbiamo prepararci e fare i nostri compiti a casa, ma ci servono alcune cose urgenti. Non voglio scendere in ulteriori dettagli, ma è il motivo per cui sono qui" a Bruxelles, dice ancora il presidente ucrain.

"Sono qui per parlare di questi 35 mld di euro" nell'ambito del piano del G7 da 50 miliardi di dollari, "per trovare il meccanismo per ottenere questi soldi il prima possibile. Nei lunghi mesi senza aiuti militari, la nostra produzione interna di droni e sistemi di guerra elettronica ci ha aiutato molto. Abbiamo bisogno di questi soldi" garantiti dai proventi straordinari derivanti "dagli asset russi per la nostra produzione interna, il prima possibile", ha detto ancora.