Ue, ambasciatrice italiana a Cipro: "Vertice Nicosia evento più importante del semestre"

"Un onore e un piacere accogliere a Cipro il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in occasione del vertice informale del Consiglio europeo. Si tratta dell’appuntamento politico più importante del semestre di presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione Europea, che riunisce i leader europei per discutere le principali sfide strategiche comuni, dalla sicurezza internazionale alla stabilità regionale, fino al futuro dell’Unione". Così in un post sui social l'ambasciatrice italiana a Nicosia, Antonella Cavallari.