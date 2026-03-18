Ue-Australia, von der Leyen a Canberra settimana prossima

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, visiterà l'Australia dal 23 al 25 marzo per rafforzare i legami dell'Ue con un Paese che è un partner "fidato" e che condivide gli "stessi valori" nella regione indopacifica, strategicamente vitale. Lo annuncia la Commissione, in una nota.

La presidente visiterà Sydney e Canberra, dove incontrerà anche il primo ministro Anthony Albanese. L'Unione Europea e l'Australia, ricorda l'esecutivo Ue, stanno portando a termine i negoziati su un accordo di libero scambio, in corso dal 2018. Nel 2024 il valore degli scambi di beni e servizi tra l'Ue e l'Australia ammontava a oltre 91 miliardi di euro.