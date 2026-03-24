circle x black
Cerca nel sito
 

Ue-Australia, von der Leyen: "Il mondo è cambiato, la distanza non è protezione"

La presidente della Commissione Europea al Parlamento di Canberra: "Legami profondi, radicati nell'emigrazione del Dopoguerra".

24 marzo 2026 | 09.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La "distanza" non assicura più, da sola, la stessa "protezione" che dava un tempo. Lo ha sottolineato, parlando stamani a Canberra davanti al Parlamento australiano, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

CTA

"Attraversare l'Australia - ha notato - richiede più tempo che volare in qualsiasi parte d'Europa. I vostri 'orribili orizzonti', chiamati così eloquentemente dalla celebre poetessa australiana Dorothea Mackellar, ci ricordano che la distanza è stata tradizionalmente una barriera al nostro rapporto, ma oggi la geografia non è più il nostro destino. E la distanza non è più una protezione, o un lusso".

"Il mondo è cambiato - ha continuato - ma noi possiamo scegliere come plasmare le nostre risposte. E lo facciamo senza perdere di vista la nostra cultura e i nostri legami. E questi legami sono profondi, costruiti sulle fondamenta dell'ondata migratoria postbellica verso l'Australia. Questi milioni di europei portavano con sé lo stesso sogno: speranza, opportunità, prosperità e una vita migliore per la generazione successiva. Sebbene non abbiamo sempre sfruttato appieno questo potenziale, il nostro legame di parentela ci ha sempre uniti. E le nostre culture si sono sempre comprese a vicenda", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ursula von der Leyen Ue Australia Australia Ue commercio Ue
Vedi anche
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza