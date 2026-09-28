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Ue, cresce il surplus nell'agrifood

L'attivo commerciale agroalimentare dell'Ue sale a 30,1 miliardi di euro (gen-lug 2026), grazie all'aumento delle esportazioni e al calo delle importazioni.

Ue, cresce il surplus nell'agrifood
28 settembre 2026 | 12.47
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 2 minuti

Cresce l'attivo commerciale dell'Ue nell'agroalimentare. Nei primi sette mesi del 2026, indica l'ultimo rapporto sul commercio nell'agrifood pubblicato dalla Commissione Europea, il surplus cumulativo dell'Unione è stato di 30,1 miliardi di euro, 2,9 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tra gennaio e luglio, nota la Commissione, è stata registrata una crescita notevole del valore delle esportazioni agroalimentari dell'Ue verso diversi Paesi. Le esportazioni verso l'Egitto sono aumentate del 22%, trainate principalmente dal grano; quelle verso l'Ucraina sono cresciute del 10%, con il maggiore incremento negli alcolici; quelle verso la Turchia del 7%, spinte dalla carne di vitello e di manzo.

Le esportazioni di altri prodotti animali sono aumentate di 549 milioni di euro, circa l'11%, mentre gli alcolici e i liquori sono cresciuti di 470 milioni. Le importazioni cumulative di prodotti agroalimentari nell'Ue hanno raggiunto i 108,6 miliardi di euro, in calo di 4,5 miliardi di euro su base annua.

I valori delle importazioni dai principali Paesi produttori di cacao sono diminuiti man mano che i prezzi della materia prima continuavano a scendere. Il valore delle importazioni dalla Costa d'Avorio è diminuito del 21%, mentre il valore delle importazioni dal Camerun e dalla Nigeria è diminuito del 46% per entrambi.

Tra le categorie di prodotti, le importazioni di caffè, tè, cacao e spezie sono diminuite di 4,8 miliardi di euro, un calo del 19%, mentre il valore delle importazioni di cereali è diminuito dell'11% e quello dei prodotti lattiero-caseari del 19%.

Al contrario, il valore delle importazioni di frutta e frutta a guscio è aumentato di 587 milioni di euro (di circa il 3%), mentre anche il valore delle importazioni di prodotti non commestibili per uso tecnico e di margarina e altri oli e grassi ha registrato aumenti.

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agroalimentare Ue Commissione Europea agrifood
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