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Ue e Iran: Costa-Sharif, sostegno alla mediazione per la pace

Il presidente del Consiglio Europeo ha parlato con il premier del Pakistan, trasmettendogli l'appoggio dell'Unione per i suoi sforzi per portare i belligeranti a trattare.

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa - (Fotogramma/Ipa)
Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa - (Fotogramma/Ipa)
30 marzo 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha avuto oggi un colloquio telefonico con il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif, al quale ha espresso il sostegno dell'Unione per ogni sforzo di mediazione tra l'Iran, da una parte, e Israele e gli Usa dall'altra.

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"Ottima telefonata oggi - ha riferito via social - con il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, per ascoltare la sua valutazione sulla guerra con l'Iran, nonché l'esito delle recenti consultazioni tra i ministri degli Esteri di Egitto, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, tenutesi a Islamabad".

L'Ue, ha aggiunto Costa, "è profondamente preoccupata per il protrarsi della guerra e per il suo crescente impatto globale. Auguro al Pakistan tutto il meglio per i suoi sforzi di pace. L'Ue sostiene ogni iniziativa di mediazione. Solo il dialogo e la diplomazia possono riportare la pace e la stabilità in Medio Oriente, nel pieno rispetto della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale".

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Ue Iran Pakistan Antonio Costa Shehbaz Sharif Usa Israele Guerra Iran Guerra Golfo
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