Ue, Ilves: "Se non partiamo con il piano Draghi, l'Europa è finita"

L'Europa ha tutti gli strumenti per diventare una potenza digitale, ma rischia di perdere la partita per mancanza di coraggio politico e di un mercato dei capitali unificato. Lo ha detto Toomas Hendrik Ilves, presidente dell'Estonia dal 2006 al 2016 e considerato uno degli architetti della trasformazione digitale del suo Paese, durante lo speciale Adnkronos dalla Lennart Meri Conference di Tallinn. Il modello estone - con ricette mediche elettroniche che possono essere "lette" in 12 Paesi europei - dimostra che un'infrastruttura digitale pubblica funzionante è possibile. "Se andassi in Italia e mi ammalassi, potrei autorizzare un medico italiano ad accedere alle mie cartelle cliniche con la mia identità digitale. Le vedrebbe tradotte in italiano grazie all'AI. È tutto possibile oggi: manca solo la volontà politica", ha spiegato Ilves.

Il problema strutturale, secondo l'ex presidente estone, è il mercato dei capitali. L'Estonia conta dieci unicorni - più di qualsiasi altro Paese al mondo in rapporto alla popolazione - ma sono quasi tutti finanziati da venture capital americano. "Ogni Paese europeo ha il proprio mercato di capitali, troppo piccolo per sostenere un'azienda tech di scala globale. Appena un'idea funziona, va negli USA", ha detto Ilves ai microfoni di Adnkronos.

Il confronto con gli investimenti in intelligenza artificiale è impietoso: mentre la grande notizia europea è stata un'azienda francese che ha investito un miliardo di dollari nell'AI, nel solo 2026 Amazon, Google, Microsoft e Meta ne investiranno complessivamente tra 670 e 690 miliardi.

Alla domanda se la crescente ostilità nelle università americane sotto Trump possa rappresentare un'opportunità per attrarre talenti verso l'Europa, Ilves ha risposto con pragmatismo: "Dobbiamo semplicemente cambiare le nostre leggi sull'immigrazione. Un sistema a punti - hai un dottorato, hai pubblicato X articoli, ottieni automaticamente permesso di residenza e lavoro - funziona". E ha lanciato un avvertimento finale: "Se non implementiamo il programma Draghi e non lo facciamo a livello di tutta l'Unione Europea, l'Europa tra 25 anni non sarà più nulla".