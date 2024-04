L’ex presidente della Commissione Europea ed ex presidente del Consiglio Romano Prodi non esclude che Mario Draghi possa arrivare a presiedere un’istituzione della Ue. “Dipende dal momento politico”, spiega a Strasburgo, a margine della plenaria del Parlamento Europeo. E, “in certi momenti”, anche avere un presidente “ingombrante” come l’ex numero uno della Bce può “far piacere”, osserva.