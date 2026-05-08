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Ue: stop ai rincari retroattivi sui biglietti aerei per il carburante, sono illegali

La Commissione Ue dichiara illegali i rincari retroattivi sui biglietti aerei per il carburante, imponendo alle compagnie di adeguarsi.

- Fotogramma/Ipa
- Fotogramma/Ipa
08 maggio 2026 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le compagnie aeree non possono modificare ex post e in modo unilaterale il prezzo del biglietto già pagato dal cliente solo perché il carburante è rincarato. Si tratta, chiarisce la Commissione Europea nelle linee guida per il settore trasporti pubblicate oggi, di una prassi illegale, malgrado alcune compagnie aeree la stiano già mettendo in atto.

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"Le norme sulla trasparenza dei prezzi dei biglietti aerei - scrive la Commissione - prevedono che il prezzo finale del biglietto, comprensivo di tutti gli elementi di prezzo inevitabili e prevedibili, debba essere sempre visualizzato al momento dell'offerta o della pubblicazione delle tariffe aeree al pubblico. Poiché quest'obbligo si applica esplicitamente al prezzo finale del biglietto da pagare, qualsiasi modifica retroattiva del prezzo è esclusa".

Di conseguenza, le compagnie aeree "non possono includere termini e condizioni che consentano loro di aumentare il prezzo del biglietto rispetto a quanto pubblicizzato al momento dell'acquisto, semplicemente perché il carburante è più costoso di quanto previsto. Anche qualora queste clausole flessibili fossero considerate supplementi di prezzo facoltativi, devono essere comunicate in modo chiaro, trasparente e inequivocabile all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del cliente dovrebbe avvenire su base volontaria (opt-in)".

Pertanto, le compagnie aeree "i cui termini e condizioni consentono ancora l'applicazione di supplementi carburante dopo la vendita del biglietto devono modificare tali termini e condizioni, poiché non sono conformi al regolamento 1008/2008", conclude la Commissione.

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biglietti aerei crisi Iran biglietti voli rincari biglietti crisi carburante Iran
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