"Non poniamo veti a nessuno. Noi siamo per l'unità del centrodestra. Forza Italia è parte del Ppe e Giorgia Meloni è presidente dei Conservatori. Se vogliamo sconfiggere la sinistra dobbiamo unire popolari, conservatori e liberali". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite del forum dell'Adnkronos, sulla questione dell'unità del centrodestra a livello europeo.

"Sono favorevole a che la Lega e Matteo Salvini siano parte di questa coalizione di governo del Parlamento europeo - dice Tajani - Nessun veto sulla Lega, non ho mai detto una parola che potesse andare in questa direzione. Non mi convince però un'alleanza con Afd e con Le Pen perché hanno dei valori che non sono coincidenti con i miei. La Lega è una cosa ben diversa. Unità centrodestra italiano a Bruxelles e Strasburgo sì, con Lega e Afd no".

Accordo Italia-Albania

In merito al protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, Tajani sottolinea: "Vogliamo fare chiarezza sulle cifre dell'accordo tra Italia e Albania, siamo sotto i 200 milioni di euro: vale a dire che è molto di meno di quanto emerso in una delle ultimissime azioni della Guardia di finanza per frode nei confronti di chi ha violato le regole del superbonus. Quindi una truffa costa di più allo Stato di quanto costa l'operazione Albania".

Italia-Cina e via della Seta

Poi i rapporti tra Italia-Cina. "La via della Seta non è la nostra priorità, abbiamo visto che la via della Seta non ha prodotto gli effetti sperati, anzi. Chi non è parte del percorso della via della Seta ha avuto risultati migliori", afferma il ministro degli Esteri sul fatto che nei giorni scorsi la Farnesina ha inviato all'Ambasciata cinese una lettera nella quale si comunicava che il Memorandum - a quattro anni dalla sigla del Belt and Road Initiative - non verrà rinnovato a scadenza.

Detto questo, aggiunge Tajani, "la non partecipazione alla via della Seta non significa che sia un'azione negativa nei confronti della Cina, significa poter continuare ad avere ottimi rapporti e lavorare intensamente sugli aspetti commerciali per rafforzare la nostra presenza sul mercato. Abbiamo già convocato per l'anno prossimo a Verona la riunione intergovernativa Italia-Cina per affrontare tutti i temi di commercio internazionale. Continuano ad esserci ottimi relazioni e rapporti, pur essendo un Paese che è anche un nostro competitor a livello globale".