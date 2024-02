Il centro di Bruxelles è stato svegliato questa notte poco dopo le 3 dai clacson di centinaia di trattori, che sono entrati in città per protestare contro le politiche dell’Ue, in occasione del Consiglio Agricoltura che si riunisce oggi all’Europa building. Nel video, i trattori sfilano in place du Grand Sablon, vicino al centro storico.