'Qui non esistono sconosciuti, ma solo amici che non hai ancora conosciuto' scriveva W. B. Yeats. Una frase ripresa nel suo post dal Charlie’s Bar, un pub storico di Enniskillen in Irlanda del Nord, che ha realizzato lo spot di Natale che sta spopolando sui social dove è stato 'eletto' il più bello di quest'anno. Protagonisti un anziano, un cagnolino e due 'sconosciuti' che si incontrano nel locale. "Il Natale può essere un periodo gioioso per alcuni e dolorosamente difficile per altri. Una cosa è certa: riceverete sempre un caloroso benvenuto quando varcherete le nostre porte - si legge - Saremo aperti anche il giorno di Natale, quindi se siete soli in questo periodo di festa, passate a trovarci per una chiacchierata".

Lo spot del Charlie’s Bar

Lo spot inizia con un uomo anziano che va al cimitero per deporre dei fiori, poi nell'indifferenza di chi incrocia si reca nel Charlie's Bar, dove riceve un'accoglienza calorosa e una giovane coppia e il loro cagnolino fanno amicizia con lui. La colonna sonora è la ballata 'People Help the People' di Birdy. Il messaggio va dritto al cuore. Ma come può Charlie's Bar permettersi di fare una pubblicità natalizia, si chiede il 'Guardian' che fa notare come i rivenditori spendano milioni ogni anno. Per questo video sono state spese in realtà solo 700 sterline ed è stato realizzato con un iPhone. Il protagonista, Martin McManus di 73 anni, è un membro di un gruppo teatrale amatoriale mentre Meagan Daley e Alex Middlemass sono una coppia del posto (il cane Missy è il loro).