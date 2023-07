Unabomber, Ted Kaczynski morto in carcere Usa

Theodore 'Ted' Kaczynski, noto come Unabomber, il matematico formatosi a Harvard responsabile di una campagna di attentati dinamitardi compiuti tra il 1978 e il 1995 negli Stati Uniti - con un bilancio tre morti e 23 feriti - è morto oggi all'età di 81 anni nel centro medico federale della prigione di Butner, nella Carolina del Nord.

È stato trovato privo di sensi nella sua cella questa mattina. Kaczynski era stato condannato a otto ergastoli nel 1998 per gli attacchi dinamitardi. Fu arrestato nel 1996 in una capanna in una regione inaccessibile dello stato del Montana. Descritto come solitario e vendicativo, si giustificò dei suoi attacchi nel suo Manifesto sostenendo che fossero mirati a preservare l'umanità e la natura difendendole contro la tecnologia e lo sfruttamento.