Un uomo di 70 anni è rimasto disperso su un'isola per oltre dieci giorni. È successo in Michigan, dove Craig Berg, come raccontato da People, si è perso durante un'escursione solitaria nel Parco Nazionale di Isla Royale, sul Lago Superiore, rimanendo bloccato per 11 giorni. Lo scorso 12 settembre è stato poi recuperato da agenti della polizia.

In un'intervista a Zealand Herald, l'uomo ha raccontato di aver urlato "Aiuto, mi sono perso!" per circa 10mila volte, ma senza successo. Dopo quattro giorni di escursione Berg ha perso il sentiero ed è caduto in una palude, dove ha smarrito anche il telefono.

Negli 11 giorni successivi, l'escursionista è riuscito a sopravvivere grazie alla scorte, seppur limitate, di cibo liofilizzato che si era portato nello zaino e bevendo quella che ha definito come "l'acqua più disgustosa che si possa immaginare". Il diminuire delle scorte di cibo lo ha portato a rimanere a digiuno per alcuni giorni, soprattutto dopo essere rimasto senza combustibile per il fornello da campeggio.

L'uomo fu quindi ritrovato da due uomini in kayak, che hanno contattato i funzionari che stavano guidando le ricerche ed è stato poi tratto in salvo dalla Guardia Costiera, che lo ha trasportato in ospedale in elicottero. Quando la famiglia è accorsa alla struttura sanitaria, Berg stava "piangendo a dirotto, ho pianto davvero tantissimo". "Ora fisicamente sto bene", ha raccontato, "mentalmente sto ancora elaborando l'accaduto. Emotivamente sto migliorando, ma ho ancora molta strada da fare".