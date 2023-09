Governo belga scosso dal 'Pipigate'. Nel mirino il ministro della Giustizia, Vincent Van Quickenborne, comparso ieri davanti al Parlamento dopo che alcuni ospiti della suo party per i 50 anni sono stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso mentre urinavano su un furgone della polizia. L'episodio risale al 14 agosto scorso, ma i fatti sono emersi - tenendo banco sulla stampa belga - solo da alcuni giorni.

Dal canto suo Van Quickenborne si è scusato per l'accaduto, ma in audizione ha affermato di non sapere cosa fosse successo al party negando nuovamente ogni suo coinvolgimento e respingendo l'interpretazione delle immagini delle telecamere interne rispetto al suo ruolo nella vicenda: il video che lo ritrae divertito mentre sembra fingere di urinare, ha spiegato, non sarebbe altro che la ripresa di un "assolo di air guitar". "Detesto ammetterlo - ha dichiarato davanti alla Commissione Giustizia del Parlamento belga, secondo quanto riporta il fiammingo Het Nieuwsblad - ma quella è una mia specialità, sono un metallaro", si è giustificato.

E mentre l'opposizione ne chiede la testa, il ministro ha voluto precisare: "Mi vergogno che le persone che ho invitato a casa mia abbiano fatto pipì contro un furgone della polizia. E' disgustoso, soprattutto considerando il motivo per cui il furgone è lì", e cioè dopo che Van Quickenborne e la sua famiglia sono stati messi sotto protezione della polizia in seguito a un tentativo fallito di sequestro ai suoi danni lo scorso anno.