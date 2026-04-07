Ursula von der Leyen: l'Europa difende lo Stato di diritto, non la legge della giungla

Nell'Unione Europea vige lo "Stato di diritto, non la legge della giungla". Lo ha sottolineato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando oggi ad Hannover, dove ha ricevuto la medaglia del Land della Bassa Sassonia.

"Viviamo in un'epoca - ha affermato - in cui molte persone temono per il futuro. In cui la fiducia di molte persone che le cose miglioreranno per i loro figli vacilla. Questo pessimismo è corrosivo, non solo per i singoli individui, ma anche per la democrazia".

"Dobbiamo essere in grado - ha aggiunto - di immaginare un domani migliore di oggi. E lavorare per realizzarlo. Per quanto difficili siano le crisi, per quanto intaccata sia la speranza. Il mio obiettivo è sempre quello di impegnarmi affinché lasciamo ai nostri figli e nipoti qualcosa di migliore".

Per von der Leyen, "questo significa un'Europa indipendente che protegga la pace, la libertà e la prosperità. Un'Unione che, nel sistema globale, difenda i suoi valori e i suoi interessi. Un'Unione in cui regni una pace duratura. 450 milioni di persone che parlano 24 lingue diverse, in 27 Paesi".

Un'Unione, ha continuato von der Leyen, "dove le persone possano circolare liberamente, per studiare o lavorare, oltre confini che non esistono più. Dove si possa costruire qualcosa che duri nel tempo".

Un'Ue, ha concluso, "dove prevalga lo Stato di diritto, non la legge della jungla. Un'Europa che sia la nostra casa, ricca di natura e di diversità. Questo è un bene che vale la pena tramandare, a prescindere dalle difficoltà future", ha concluso la presidente della Commissione.