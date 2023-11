Uno studente di 21 anni dell'università americana di Cornell, ateneo Ivy League nello stato di New York, è stato arrestato dopo essersi espresso in favore dell'uccisione degli ebrei, ha reso noto il dipartimento della Giustizia. L'accusa formalizzata nei suoi confronti è quella di minaccia di assassinio. Il commento sull'accoltellare e tagliare la gola a tutti gli ebrei che avrebbe incontrato nel campus, sullo stupro di tutte le donne ebree da gettare poi da un dirupo, lo sgozzamento dei bambini ebrei, è stato espresso in un forum universitario online. Nello stesso post, lo studente ha ipotizzato il suo arrivo sul campus con un fucile d'assalto per uccidere tutti gli ebrei.

"Siamo scioccati e condanniamo queste orrende minacce antisemite e riteniamo che debbano essere perseguite", ha commentato l'ateneo in cui studiano numerosi studenti ebrei, tanto che in una delle caffetterie del campus viene servito solo cibo kosher.