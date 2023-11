Le forti raffiche di vento, che stanno portando a Washington già un freddo artico, hanno fatto cadere il National Christmas Tree, il grande albero di Natale che ogni anno viene decorato nel parco della Casa Bianca. Si è dovuti ricorrere ad una gru per 'risollevare' l'albero, tutto già decorato e con le luci accese, ha spiegato una portavoce del National Park Service, Chelsea Sullivan, sottolineando che l'operazione è stata condotta dopo aver "valutato le condizioni dell'abete, è sostituito i cavi che erano saltati".

Non è il primo incidente che coinvolge l'albero di Natale nazionale che dagli anni settanta viene piantato nell'Ellipse, il parco a sud della Casa Bianca. Almeno in altre occasioni il vento li ha fatti cadere, ed addirittura nel 2011 le raffiche erano così forti che l'albete è volato via.

In un'altra occasione l'albero è caduto dal camion che lo stava trasportando, mentre un altro esemplare è morto subito dopo essere stato trapiantato nel parco della Casa Bianca. L'albero caduto ieri era stato piantato appena due settimane fa per sostituirne un altro che era stato rimosso perché si era ammalato.

Gli addobbi alla Casa Bianca

Da questa settimana i turisti che ogni giorno visitano la Casa Bianca vivranno un'esperienza ispirata al "magic, wonder and joy", la magia, la meraviglia e la gioia, che lo spirito de Natale suscita in tutti i bambini. E' questo infatti il tema per gli addobbi natalizi scelo dalla first lady Jill Biden.

"In ogni stanza è stata realizzata un'installazione tesa a catturare questa gioia pura e questa immaginazione, per vedere la stagione delle feste, questo periodo dell'anno attraverso gli occhi meravigliati e luccicanti dei bambini", ha dichiarato la first lady, illustrando gli addobbi che comprendono 98 alberi di Natale, 72 corone natalizi e oltre 140mila luci natalizie.

Tra gli alberi di Natale c'è anche il Gold Star tree, l'albero che onora i militari americani caduti: su ogni stella d'oro è inciso un nome e le famiglie dei caduti hanno aiutato a decorare l'albero, ha spiegato ancora la signora Biden.