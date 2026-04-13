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Usa: Gozi, 'Meloni e Tajani prendano distanze da Trump su papa Leone'

13 aprile 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
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Dopo l'attacco del presidente Usa Donald Trump contro papa Leone XIV, "resta da capire cosa faranno i suoi sostenitori in Europa, da Marine Le Pen a Jordan Bardella, fino a Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Continueranno a tacere o riusciranno a prendere le distanze in un sussulto di dignità?". Lo afferma in una nota Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale dei Democratici europei.

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Per l'eurodeputato, "le parole di Donald Trump contro Papa Leone XIV sono inaccettabili. Gli attacchi al capo della Chiesa cattolica e le squallide immagini blasfeme utilizzate dal presidente americano segnano inoltre un ulteriore abbassamento del livello del confronto pubblico".

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