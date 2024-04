Usa il tuo voto, lanciata a Roma la campagna istituzionale in vista del voto dell'8 e 9 giugno

Si è svolta nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli in piazza Venezia a Roma la conferenza stampa dedicata al lancio di ‘Usa il tuo voto’, la campagna istituzionale del Parlamento europeo realizzata in vista del voto europeo i prossimi 8 e 9 giugno. Durante l’incontro sono stati presentati anche gli eventi legati alla Giornata dell’Europa del 9 maggio, tra cui dibattiti, letture e concerti al Campidoglio di Roma e al Luiss Hub di Milano e, in collaborazione con l’associazione Civita, Enel, Anci e ministero della Cultura, l’illuminazione con i colori dell’Ue di monumenti e siti culturali iconici di tutta Italia.