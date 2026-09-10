La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video

"Per gli oltre 20 anni del nostro show ho intervistato molti americani candidati alle elezioni senza problemi, fino allo stesso Trump. Quando era candidato non sembrava affatto infastidito dall'idea che i conduttori di talk show li intervistassero. Ora che è presidente, la Commissione federale per le comunicazioni ha minacciato me, il nostro programma, la nostra rete ABC, le nostre emittenti affiliate e le stazioni locali". La denuncia, in apertura di Jimmy Kimmel Live! è del conduttore satirico Jimmy Kimmel.