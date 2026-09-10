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La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video

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10 settembre 2026 | 18.56
Redazione Adnkronos
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"Per gli oltre 20 anni del nostro show ho intervistato molti americani candidati alle elezioni senza problemi, fino allo stesso Trump. Quando era candidato non sembrava affatto infastidito dall'idea che i conduttori di talk show li intervistassero. Ora che è presidente, la Commissione federale per le comunicazioni ha minacciato me, il nostro programma, la nostra rete ABC, le nostre emittenti affiliate e le stazioni locali". La denuncia, in apertura di Jimmy Kimmel Live! è del conduttore satirico Jimmy Kimmel.

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