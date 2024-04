Sette ragazzini, quattro ragazzi e tre ragazze di età compresa tra 12 e 17 anni, sono stati feriti in una sparatoria avvenuta nella tarda serata di sabato fuori dal Circle Center Mall, un centro commerciale nel centro di Indianapolis. Al momento nessun sospettato è stato arrestato. Gli investigatori ritengono che sia stata più di un'arma a sparare. La polizia in un briefing ha spiegato di essere stata allertata da agenti di pattuglia nel centro della città che hanno sentito colpi di arma da fuoco nelle vicinanze. Le vittime, soccorse, sono state portate in ospedale per le cure. Al momento le condizioni dei feriti sono stabili.