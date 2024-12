La giovane è morta per una ferita da arma da fuoco autoinflitta

Le autorità hanno dato un nome alla responsabile della sparatoria avvenuta ieri nella Abundant Life Christian School di Madison, nel Wisconsin e che ha causato due vittime: si tratta della 15enne Natalie Rupnow, chiamata 'Samantha', secondo il capo della polizia locale, Shon Barnes. Gli indizi e le prove raccolte sul posto indicano che la ragazza è morta mentre veniva trasportata in ospedale per una ferita di arma da fuoco autoinflitta.

Tra le altre informazioni diffuse dalle autorità locali, una riguarda la famiglia della ragazza: il padre viene attualmente ascoltato dalla polizia, che sta cercando di appurare se fosse a conoscenza di qualcosa. La polizia, è stato chiarito, non sta cercando elementi per incriminarlo "in questa fase".