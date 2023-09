Versailles compie 400 anni, nella reggia la cena per Carlo e Camilla

La Francia stende il tappeto rosso per la visita di stato del re Carlo III in uno dei suoi monumenti più magnifici ed emblematici: il Palazzo di Versailles, che, mentre celebra il suo 400° anniversario, è pronto a ospitare domani il sovrano britannico e la regina Camilla per una cena con 150 ospiti nella Sala degli Specchi. Nel frattempo, la Reggia di Versailles ha appena aperto al pubblico la galleria che ne ripercorre la storia, dalla sua creazione come modesto casino di caccia nel 1623 agli eventi diplomatici chiave del secolo scorso, comprese le visite dei predecessori di Carlo.

L'ufficio del presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere che la cena regale riecheggia la visita di stato della regina Elisabetta II nel 1972, quando fu accolta a Palazzo dal presidente Georges Pompidou. .

Catherine Pégard, presidente della Reggia di Versailles, ha elogiato la “storia infinita” del palazzo che “comprende le visite dei bambini francesi che vengono a Versailles con le loro classi, ma anche le visite di Sua Maestà il Re d'Inghilterra o dei turisti che arrivano dall'Asia e hanno meno familiarità con la storia".