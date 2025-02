Vertice Usa-Russia, ambasciatore Starace: "Colloqui Riad prima tappa importante"

I colloqui di Riad "sono una prima importante tappa per l’apertura della trattativa che porti alla cessazione delle ostilità, che gli americani auspicano possa avvenire entro Pasqua, e poi per il complesso negoziato di pace". E' positivo il commento dell'ex ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, dopo le quasi quattro ore e mezzo di incontri nella capitale saudita tra la delegazione statunitense e quella russa, i primi da oltre tre anni. "La presenza di Sergey Lavrov e Marco Rubio dimostra la determinazione di Washington e Mosca a ricercare una soluzione", sottolinea parlando con l'Adnkronos Starace, che era in Russia nel febbraio di tre anni fa quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina.

L'ambasciatore parla poi dell''apertura' di Rubio all'Europa, che 'ad un certo punto - come detto a Riad - si siederà al tavolo delle trattative' dopo esserne stata esclusa in questa fase. Il segretario di Stato americano "sa che l’Europa può assicurare maggiore peso negoziale a Donald Trump nelle future trattative per una pace che, per essere duratura, deve prevedere garanzie di sicurezza per l’Ucraina e per la Russia - spiega Starace - Senza il contributo europeo difficilmente si può immaginare uno schema che porti a un nuovo sistema di sicurezza in Europa. E senza il contributo europeo non si può immaginare la ricostruzione dell’Ucraina e la tutela della sua sovranità".

"L’amministrazione Trump ha però il merito di aver accelerato un processo", sottolinea Starace, secondo cui "quando Rubio dice a un certo punto immagino che intenda quando si aprirà il negoziato per una pace duratura".

L'ex ambasciatore commenta infine l'esito del vertice ristretto di ieri a Parigi, con alcuni leader europei, tra cui Giorgia Meloni, e il segretario generale della Nato Mark Rutte, contestando l'interpretazione di quanti ritengono si sia trattato di un 'boomerang'. Il presidente francese Emmanuel Macron "ha avuto il merito di tirare il sasso in uno stagno per troppo tempo immobile - è la sua analisi - Avevo detto e scritto che era necessario e urgente un vertice straordinario. Non è stato un vertice a 27 ma spero che si convochi al più presto. C’è assoluta necessità di idee e proposte europee".

"Per troppo tempo l’Europa si è limitata alla sacrosanta assistenza militare ed economica dell’Ucraina ed all’approvazione di pacchetti sanzionatori nei confronti della Russia e non ha presentato nessuna proposta per una cessazione delle ostilità e per la pace", chiosa Starace.