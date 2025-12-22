Vince Zampella, acclamato co-creatore della serie di videogiochi di successo 'Call of Duty', è morto in un incidente stradale, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Secondo l'emittente locale NBC4, lo sviluppatore 55enne ed executive leader di Respawn Entertainment, i cui studi hanno creato alcuni dei giochi più venduti al mondo, è morto mentre guidava la sua Ferrari su una strada panoramica a nord di Los Angeles.

Zampella, che era alla guida ed è morto sul colpo, avrebbe perso il controllo dell'auto all'uscita di un tunnel, schiantandosi contro una barriera. Il passeggero è stato invece sbalzato fuori dall'auto dall'impatto ed è poi deceduto in ospedale. La Ferrari di Zampella ha poi preso fuoco.