Vladimir Putin a Pechino accompagnato dalla "valigetta nucleare"? Sembrerebbe di sì, almeno stando ai filmati che circolano sul web e sulle testate internazionali che ritraggono il presidente russo incamminarsi ieri verso un incontro successivo al colloquio con il leader cinese Xi Jinping. Circondato da agenti di sicurezza, il presidente è seguito a poca distanza da due ufficiali della Marina russa in uniforme, ciascuno dei quali con una valigetta in mano. Tradizionalmente, spiega The Independent, la valigetta nucleare è trasportata da un ufficiale di Marina noto come 'Cheget'. "La valigetta sarebbe sempre con il presidente - spiega la testata -, ma raramente viene filmata".