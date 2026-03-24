Von der Leyen: per l'Iran "è ora di trattare"

Per la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, "è ora di sedersi al tavolo delle trattative e porre fine alle ostilità" nella guerra aperta tra Iran e forze statunitensi e israeliane, iniziata con l'offensiva a sorpresa lanciata il 28 febbraio. Von der Leyen, che si trova a Canberra per concludere un accordo commerciale con l'Australia, ha esortato l'Iran a "cessare immediatamente le sue minacce" in un conflitto che ha colpito l'approvvigionamento globale di petrolio, a causa del drastico calo del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz.

"L'Iran deve cessare immediatamente le sue minacce, le attività di deposizione di mine, gli attacchi con droni e missili e gli altri tentativi di bloccare lo stretto alla navigazione commerciale", ha affermato la presidente in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro australiano Anthony Albanese.

Von der Leyen ha condannato come "inaccettabili" gli attacchi iraniani contro navi mercantili disarmate nel Golfo, gli attacchi contro infrastrutture civili, tra cui impianti petroliferi e del gas, e la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane, sostenendo che tutte queste azioni "devono essere condannate".

Nonostante queste dichiarazioni, la presidente della Commissione europea ha anche affermato che "è tempo di sedersi al tavolo delle trattative e porre fine alle ostilità", aggiungendo che "è di fondamentale importanza" raggiungere "una soluzione negoziata" per fermare la guerra.

Von der Leyen, sottolineando che "la libertà di navigazione è un principio fondamentale del diritto internazionale", ha anche affrontato il tema dell'aumento del prezzo del petrolio dovuto alle restrizioni al traffico marittimo nello strategico passaggio che collega il Golfo Persico e il Golfo dell'Oman, avvertendo che "la situazione è critica per l'approvvigionamento energetico globale. Tutti noi ne risentiamo sui prezzi del gas e del petrolio, nelle nostre attività economiche e nelle nostre società", ha aggiunto.

Tuttavia, la presidente ha rifiutato di commentare un'espansione delle operazioni di sicurezza marittima europee per unirsi alla missione proposta dagli Stati Uniti per riaprire il traffico nello stretto: "I leader dell'Unione Europea sono stati molto chiari nell'affermare che, una volta cessate le ostilità, potrebbero prendere in considerazione un'operazione o una missione", ha dichiarato, pur riconoscendo che non spettava a lei giudicare la decisione dei leader europei in merito alla fornitura o meno delle "capacità necessarie" per un'impresa simile.

Nella stessa conferenza stampa, il premier australiano Anthony Albanese ha ribadito la sua condanna "del regime iraniano per le azioni intraprese nello Stretto di Hormuz", che ha attribuito a "un impatto sull'economia globale".

Ha anche denunciato che "attaccare navi civili viola la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che garantisce la libertà di navigazione, un principio fondamentale", alludendo ai ripetuti episodi di navi colpite da proiettili mentre transitavano nel suddetto corridoio o nelle acque circostanti. In questo contesto, il premier ha sottolineato il dispiegamento di "un aereo E7 per condurre esercitazioni di supporto nella regione, in particolare per gli Emirati Arabi Uniti, su loro richiesta".

Von der Leyen e Albanese hanno così dimostrato la loro posizione comune sulla guerra in Iran, dove l'offensiva israelo-americana ha già causato oltre 3mila morti, secondo le Ong, in un'apparizione congiunta in cui hanno annunciato accordi di libero scambio e di sicurezza e difesa, nonché l'avvio dei negoziati per l'adesione dell'Australia al programma di ricerca Horizon Europe dell'Ue.