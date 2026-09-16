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Von der Leyen, Stato dell'Unione: "Un'Europa più forte e indipendente"

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16 settembre 2026 | 18.22
Redazione Adnkronos
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Sicurezza, Ucraina, competitività, clima e autonomia strategica: sono questi alcuni dei temi al centro del discorso sullo Stato dell'Unione 2026 pronunciato a Strasburgo dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'intervento, seguito in diretta dalla plenaria del Parlamento europeo, ha tracciato le principali priorità dell'Ue per il prossimo anno, in un contesto segnato da nuove sfide geopolitiche, economiche e sociali. Il discorso è stato seguito anche dallo spazio Europa Experience – David Sassoli di Roma, dove alla trasmissione dell'intervento della presidente della Commissione sono seguiti i commenti degli eurodeputati italiani collegati da Strasburgo.

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