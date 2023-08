La Nasa ha perso il contatto con la sonda Voyager 2 dopo averle inviato un comando sbagliato. Lo ha reso noto l'agenzia spaziale, aggiungendo che il mese scorso il veicolo spaziale - che esplora l'universo dal 1977 - ha spostato la sua rotta di due gradi dalla Terra, dopo che è stato commesso l'errore, smettendo di ricevere comandi o di inviare dati. La Nasa ha dichiarato di sperare che le comunicazioni riprendano in ottobre. Voyager 2 si trova a altre 19,9 miliardi di km dalla Terra, dove viaggia a una velocità stimata di 55.346 km/h nello spazio interstellare. Dal 21 luglio, la sonda non è stata in grado di ricevere comandi o inviare dati al Deep Space Network della Nasa - una serie di gigantesche antenne radio dislocate in tutto il mondo - e il veicolo spaziale non riceve comandi dai controllori di terra.