Wagner e Prigozhin, Cina: sostegno a Putin per Russia stabile

Il presidente russo Vladimir Putin può contare sul sostegno della Cina dopo la rivolta 'parziale' dei mercenari della Wagner guidati da Yevgheny Prigozhin. La Cina ha espresso sostegno alle misure adottate dalla leadership russa per stabilizzare la situazione interna dopo l'ammutinamento del Gruppo Wagner, si legge una nota diffusa dal ministero degli Esteri russo citata dall'agenzia di stampa Tass.

"La parte cinese ha espresso sostegno agli sforzi della leadership della Federazione Russa per stabilizzare la situazione nel Paese in relazione agli eventi del 24 giugno e ha ribadito il proprio interesse a rafforzare la coesione e la prosperità della Russia", si legge nella nota che segue l'incontro a Pechino tra il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang ed il vice ministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko.

La Cina sostiene la Russia ''nella protezione della sua stabilità nazionale'', ha affermato il ministero degli Esteri cinese. "In qualità di vicino amico e partner cooperativo strategico globale della nuova era, la Cina sostiene la Russia nella protezione della stabilità nazionale e nel raggiungimento di sviluppo e prosperità", ha affermato il ministero degli Esteri in una nota. Quello che succede in Russia è ''un affare interno'', ha aggiunto il ministero.

Intanto, Putin oggi ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, mediatore nell'accordo che ha posto fine alla rivolta della Wagner. Nel pomeriggio, inoltre, Lukashenko ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev. Si è ''discusso della situazione internazionale, della situazione nella regione e delle relazioni bielorusso-kazake'', prosegue l'agenzia.