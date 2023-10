Eleganti, sorridenti, a loro agio insieme. Le foto della visita di Kate e William in Galles smentiscono di fatto le voci su presunti dissapori fra l'erede al trono britannico e la moglie. L'occasione del viaggio è stata l'inizio del 'Black history month', il mese dedicato al contributo degli immigrati di origine africana e caraibica alla società britannica. Non è la prima volta che la coppia mostra la sua sensibilità a questi temi, in un'ulteriore smentita alle accuse di razzismo contro la famiglia reale che furono fatte dalla cognata Meghan Markle.

Il viaggio da solo di William negli Stati Uniti aveva alimentato qualche pettegolezzo sulla tenuta del matrimonio dei principi di Galles. Ma l'intesa fra i due è apparsa evidente durante gli incontri con la comunità afro-caraibica gallese. La coppia ha incontrato ragazzi delle scuole e gli anziani sbarcati 75 anni fa con la nave Windurush che portava migranti dai Caraibi. E non è mancata una partita di ping pong fra Kate e William fra risate e applausi in un centro giovanile.

"Per celebrare Windrush 75 e celebrare l'avvio del Black History Month, il principe e la principessa di Galles hanno visitato Cardiff, dove hanno incontrato membri della generazione Windursuh e celebrato l'impegno dei gruppi della comunità", ha reso noto su X l'account della famiglia reale.