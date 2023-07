Wimbledon, auto si schianta contro scuola primaria: morta una bambina

Una bambina è morta e altre 8 persone sono rimaste ferite a Wimbledon, a sudovest di Londra, dopo che una Land Rover fuori controllo si è schiantata contro l'edificio che ospita una scuola primaria. La conducente, una donna sui 40 anni, è stata arrestata perché sospettata di aver provocato la morte della bimba a causa della sua guida pericolosa.

Sul luogo sono accorse ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia per gestire quella che è stata definita una "grave collisione". Secondo quanto precisato dalla polizia metropolitana l'incidente non viene trattato come un episodio di terrorismo: "è in corso un'indagine per comprendere tutte le circostanze di ciò che è accaduto". Dei feriti alcuni si trovano in condizioni critiche.

La scuola è frequentata da bambine tra i 4 e gli 11 anni e si trova a solo un miglio di distanza dall'All England Lawn Tennis and Croquet Club, che ospita il famoso torneo di tennis.