La Principessa Kate Middleton non è ancora comparsa fra gli spettatori del torneo di Wimbledon. Lei che di solito è attrazione fatale per i fotografi accreditati per uno degli eventi più importanti della 'season' londinese nonché patrona, dal 2016, dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club che lo organizza. E che non rinuncia alla speranza di poter accogliere la Principessa anche quest'anno, quantomeno per la presentazione dei trofei. "Tutto quello che possiamo dire è che lavoriamo con lei e le offriamo tutta la flessibilità possibile", ha dichiarato di recente la Presidente del Club, Debbie Jevans.

Al quarto giorno del torneo, in prima fila sul Palco reale sono comparsi però i genitori della Principessa del Galles che è in cura per un tumore dall'inizio dell'anno. Michael, 75 anni, e Carole Middleton, 69, si sono lasciati fotografare sorridenti. Ma per quanto tirati a lucido - lei abito a fiori, giacca di pelle chiara e borsa di vimini al passo con la moda, taglio e colore di capelli simile a quelli della figlia, lui completo navy, hanno reso forse ancora più evidente, con la loro presenza, l'assenza di Kate.

I Middleton, residenti nel Berkshire, al fianco della figlia ora alla tenuta di Windsor, usano essere sugli spalti di Wimbledon diversi giorni di seguito anche se l'etichetta ne prevede la presenza sul palco reale solo in una occasione. Da quanto la figlia si è ammalata, è stata quella di Wimbledon la loro seconda apparizione pubblica, dopo quella al Royal Ascot il mese scorso. Ieri è stata avvistata a Wimbledon anche la duchessa di Gloucester, Birgitte Eva van Deurs, moglie di Richard, cugino di Elisabetta II.

Kate è comparsa in pubblico per la cerimonia del Trooping the Colour a Londra lo scorso giugno, in abito bianco e sorridente, primo impegno pubblico ufficiale dal Natale scorso. La sua presenza era stata confermata solo un giorno prima. Una speranza in più per chi aspetta la Principessa anche a Wimbledon. Il torneo termina il 14.