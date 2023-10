Hanna ovunque su X. Un like non si nega a nessuno, il bot non dà tregua. La battaglia di Elon Musk contro gli account fake e i bot, a giudicare da quello che succede oggi sul 'fu Twitter', non procede benissimo. Tra i trend spunta la tendenza Hanna, alimentata dai post di centinaia di utenti messi a dura prova dall'invadenza della avvenente ragazza virtuale. A tutti capita di ricevere i like di bot associati a foto di giovani avvenenti, spesso in abiti succinti o inesistenti. Si procede bloccando il profilo e si continua. Con Hanna, però, la situazione appare incontrollabile. Arriva il like, si blocca il profilo e Hanna si ripresenta. Nuovo profilo, nuova foto (con poche variazioni sul tema) e via con i like a chiunque, sempre, su qualsiasi argomento.

Un'invasione inarrestabile, la soluzione a quanto pare non c'è. O forse sì, come ha accennato Elon Musk un paio di settimane fa nella conversazione con il premier israeliano Benjamin Netanyahu "Ci stiamo muovendo per avere un piccolo pagamento mensile per l'uso del sistema", ha detto Musk aprendo ad una versione di X a pagamento per tutti. "Stiamo per presentarci con una versione a prezzo ridotto, vogliamo che sia una cifra irrisoria. E' un discorso complesso, ma per me è l'unica vera difesa contro gli eserciti di bot".