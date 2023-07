Zelensky sull'isola dei Serpenti: "Non sarà mai russa" - Video

''Oggi siamo sull'isola dei Serpenti, che non sarà mai conquistata dagli occupanti, come tutta l'Ucraina, perché siamo il paese dei coraggiosi". Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, sbarca sull'isola dei Serpenti, che nel Mar Nero è stata al centro della fase iniziale della guerra con la Russia. Kiev ha perso e riconquistato l'isola. "Voglio ringraziare da qui, da questo luogo di vittoria, ognuno dei nostri soldati per questi 500 giorni''.