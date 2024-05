Non vogliono che i Sussex rappresentino in alcun modo la famiglia reale, specialmente nei loro viaggi all'estero, ma sanno anche che "la rimozione dei titoli potrebbe ritorcersi contro di loro"

Carlo e William vorrebbero privare Harry e Meghan dei titoli reali ma non possono farlo. Secondo l'esperto reale Tom Quinn, infatti, re e figlio ne hanno discusso ma avrebbero le mani legate: non vogliono che i Sussex rappresentino in alcun modo la famiglia reale, specialmente nei loro viaggi all'estero, ma sanno anche che "la rimozione dei titoli potrebbe ritorcersi contro di loro, dato che il figlio del re e sua moglie si lamenterebbero pubblicamente di essere stati rinnegati e sovrano ed erede al trono è l'ultima cosa che desiderano".

Inoltre, spiega al Mirror l'esperto, "William e suo padre sanno che, anche senza i loro titoli reali, Meghan e Harry continuerebbero a viaggiare per il mondo come se fossero ancora tali e la maggior parte delle persone nel mondo li accoglieranno ancora" con tutti gli onori. Com'è noto, il duca e la duchessa di Sussex si sono ritirati dai loro ruoli di membri della famiglia reale senior nel 2020, con il loro trasferimento in America. La coppia ora risiede a Montecito, in California, con i loro due figli, il principe Archie e la principessa Lilibet.

Da quando la coppia si è trasferita dall'altra parte dell'oceano, hanno preso parte a diversi progetti, spesso facendo rivelazioni bomba su quando vivevano nella famiglia reale, sollevando sopracciglia e provocando tensioni, sottolinea il tabloid britannico. I Sussex si sono seduti con orgoglio su sedie con su scritto "Duca" e "Duchessa" durante il loro recente tour in Nigeria ed erano "felicissimi" che i loro titoli reali fossero in mostra.

Da quando la coppia si è ritirata dai loro ruoli di reali senior nel 2020, hanno mantenuto i titoli di duca e duchessa di Sussex, ma hanno perso quelli di Sua Altezza Reale. Harry inoltre ha rinunciato ai propri titoli militari. All'inizio dell'anno, i Sussex hanno rilanciato il loro sito web, chiamandolo sussex.com e utilizzando i loro titoli reali di duca e duchessa di Sussex e l'immagine di uno stemma. Il sito web presenta un'immagine della coppia con sopra il testo: "The Office of Prince Harry & Meghan, The Duke & Duchess of Sussex".