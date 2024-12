Un po' come William e Kate, ma per dichiarati scopi professionali, anche Harry e Meghan hanno la loro cartolina di Natale. Fuori dagli obblighi reali fin dal 2020 ovvero da quando vivono in California, i Sussex non rinunciano alle abitudini di corte, che vedono i Windsor intenti a pubblicare biglietti di auguri, con tanto di foto-famiglia, per i sudditi. E così, dopo i viaggi all'estero compiuti nel corso dell'anno, senza alcuna investitura ufficiale da parte della corona, ma durante i quali ha ricevuto accoglienze e onori all'altezza del suo sangue blu, il secondogenito di re Carlo e la moglie, anche durante le feste, continua a rispettare le usanze e l'etichetta di Buckingham Palace.

Famiglia al completo (e completa di abbracci e baci), con Archie e Lillibet e cani festanti a farla da padroni, nelle sei immagini d'accompagnamento agli auguri. Onnipresenti sorrisi, gioia e felicità. In una di queste, Harry e Meghan sono ritratti mentre i figli (di rado fotograficamente esposti al pubblico... ma sono di spalle) corrono verso le loro braccia. Nella foto, scattata in un parco, compaiono anche i loro tre cani. La cartolina contiene il seguente messaggio: "A nome dell'ufficio del principe Harry e Meghan, duca e duchessa del Sussex, Archewell Productions e Archewell Foundation, vi auguriamo delle felicissime festività e un gioioso anno nuovo".

Il biglietto è destinato all'uso professionale della coppia e del loro team, ma è stato diffuso da alcune testate internazionali, come 'Hello! Canada'. I Sussex invieranno inoltre un biglietto separato ai loro familiari e amici più stretti, che rimarrà privato. Le immagini dovrebbero riflettere l'anno della coppia: in una foto Meghan abbraccia una bambina, mentre in un'altra Harry cinge la vita della moglie. Un'altra foto ancora mostra la coppia che ride seduta in fila tra alcune persone, la quinta è a un evento all'aperto, con i Sussex che indossano occhiali da sole e sorridono e, nell'ultima foto, il duca stringe la mano a un uomo sdraiato su un letto d'ospedale.