Il fidanzato di Taylor Swift, Travis Kelce, è entusiasta della principessa Charlotte, dopo aver incontrato la reale di otto anni con suo fratello George e suo padre, il principe William, allo stadio di Wembley lo scorso fine settimana. Il giocatore dei Kansas City Chiefs, che ha posato per una foto con la rockstar, il figlio e i nipoti di Carlo nel backstage dell'Eras Tour, ha rivelato in un podcast che la giovane principessa era piena di domande e ha elogiato il principe e la principessa del Galles per le loro capacità genitoriali.

Parlando con suo fratello Jason nell'ultimo episodio del loro podcast New Heights, Travis Kelce ha rivelato com'è stato incontrare i reali, scherzando sul fatto che il principe William fosse "il figlio di p.....a più figo". Ha poi aggiunto che i fratelli di 10 e 8 anni erano un "assoluto piacere" e che Charlotte, in particolare, era "una superstar". "C'era il fuoco in lei. Faceva domande... Mi piace quando i genitori chiedono ai loro figli di essere presenti, di essere espliciti... E li incoraggiano a prendere l'iniziativa nella conversazione".

"Anche il principe George è stato fantastico. Era così dannatamente adorabile", ha aggiunto Jason. Quanto a William, "era anche lui fantastico. E' un bravo ragazzo". Jason e Travis hanno sorriso per il fatto di non essere a conoscenza dell'etichetta corretta quando hanno incontrato i reali. Travis ha poi scherzato sulla differenza di formalità tra Regno Unito e Stati Uniti: "William era lì con il piccolo George e Charlotte, ed è stato un vero piacere incontrarli. Non ero sicuro se avrei dovuto fare un inchino o semplicemente comportarmi da idiota americano e stringergli la mano. Oppure dire: 'Va tutto bene, amico?'".