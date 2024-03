Kate si è scusata e si è assunta la responsabilità per un "errore di editing" che ha portato una sua fotografia ufficiale, la prima dopo l'intervento dei mesi scorsi nella quale compare assieme ai suoi tre figli, a essere ritirata dalle agenzie fotografiche internazionali.

In un tweet pubblicato sui social del principe e della principessa del Galles, Kate ha scritto: "Come molti fotografi amatoriali, ogni tanto faccio un po' di editing. Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano passato una felice festa della mamma. C.".

Perché la foto è apparsa sospetta

La foto, scattata dal principe William all'inizio della scorsa settimana, è stata diffusa ieri, nella giornata in cui nel Regno Unito si celebrava la festa della mamma. Online, l'immagine è stata sezionata da follower, ammiratori e addetti ai lavori. Un dettaglio è subito saltato agli occhi dei 'detective': la mano sinistra della principessa Charlotte è palesemente disallineata rispetto alla manica del maglione indossato. Dubbi anche sulle mani di George, posizionato alle spalle della mamma, e qualche sospetto anche sulla mano destra di Kate: le dita appaiono sfocate, con una definizione non coerente rispetto al resto della foto.