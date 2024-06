Lo scrive Us Magazine, citando una fonte reale, che solleva in questo modo dubbi sulle recenti notizie secondo le quali la principessa del Galles sarebbe sulla strada della guarigione

Kate Middleton "potrebbe non tornare mai più nel ruolo in cui la gente la vedeva prima. Il team della principessa del Galles sta valutando ciò che sarà in grado di affrontare al suo ritorno". Lo scrive Us Magazine, citando una fonte reale, che solleva in questo modo dubbi sulle recenti notizie secondo le quali la futura regina sarebbe sulla strada della guarigione. Dopo il suo commovente annuncio di marzo, nel quale rivelò di essere nelle "fasi iniziali" di un trattamento chemioterapico preventivo, nelle ultime settimane la moglie di William era stata vista fare commissioni sia con i suoi familiari che da sola. Eventi che avevano acceso le speranze sul miglioramento della sua salute.

La principessa si concentrerebbe al momento sulla guarigione e sulla cura dei suoi familiari. "Kate si sente abbastanza forte da essere molto coinvolta con i bambini - ha riferito un insider al settimanale statunitense -. È un genitore attivo". "La guarigione sta andando bene - aggiunge un'altra fonte -. Non riesce a vedere molte persone perché è a rischio di ammalarsi". Tuttavia, le domande sul suo ritorno al servizio reale restano sospese nell'aria, con le ultime notizie che affermano che non riprenderà a lavorare fino all'autunno o addirittura all'anno prossimo.

Intanto, come è noto, dopodomani Kate salterà la partecipazione al Colonel's Review, tradizionale prova generale del Trooping the Colour, evento dove, in quanto colonnello capo delle guardie irlandesi, di solito fa il saluto. "Siamo stati molto chiari sul fatto che ha bisogno di spazio e privacy per riprendersi in questo momento", ha affermato Kensington Palace, aggiungendo: "Tornerà al lavoro quando avrà avuto il via libera dai medici".

Secondo Us Magazine, Kate "trascorre molto tempo con la famiglia" ad Anmer Hall, nella residenza estiva nel Norfolk, dove ama cucinare per i figli. La casa di campagna con 10 camere da letto, situata nella tenuta di Sandringham, dispone di una piscina, un campo da tennis e tantissimo spazio dove i bambini possono correre e giocare. Nel 2020, Kate rivelò che i suoi momenti più felici sono quando è con William e i bambini "fuori, in campagna, e siamo tutti sporchissimi". La mamma di Kate, Carole Middleton, e sua sorella, Pippa, "sono una presenza costante" all'interno della residenza.

I Middleton "sono sempre stati molto legati", dice l'esperto reale Richard Fitzwilliams, aggiungendo che i sudditi britannici saranno probabilmente aggiornati sulla data del ritorno di Kate agli impegni reali. "Spero che lo sapremo da Kensington Palace, che dovrebbe aver imparato da quello che è successo prima", aggiunge, riferendosi alle speculazioni sulla salute della principessa emerse nel periodo precedente al suo videomessaggio. "Se non ti viene detto nulla, e passano i mesi, c'è chiaramente una speculazione, e ciò potrebbe accadere di nuovo. Quindi sono sicuro che la cosa verrà gestita diversamente".

Kate tornerà "su consiglio dei medici", afferma Fitzwilliams, sottolineando che la sua battaglia per la salute è "ovviamente tremendamente faticosa". Non è un segreto che gli impegni reali possano essere duri e un fattore che la principessa dovrà considerare è quanti vorrà assumersene una volta che si sarà completamente ripresa. "Il suo ruolo potrebbe essere molto diverso. Staremo a vedere quanto cambierà".