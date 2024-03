I rapporti tra re Carlo e suo figlio Harry sono tesi, sempre più distanti dopo che il duca di Sussex ha deciso di rinunciare al titolo di 'Sua Altezza reale' e di vivere in California insieme alla moglie Meghan e ai due figli. Ma nella residenza di Clarence House re Carlo conserva ancora alcune fotografie intime del secondogenito 'ribelle', un primo piano che lo ritrae sorridente quando era adolescente e un secondo scatto poco più che ventenne. Foto incorniciate nella Garden Room accanto a quelle della defunta regina madre Elisabetta II in occasione del suo novantesimo compleanno o del nipote George, ora 10 anni, quando era neonato, in braccio al nonno.

Foto che sono apparse in bellavista in un video condiviso su 'X' dalla First Lady Olena Zelenska, ricevuta a Clarence House dalla regina Camilla. Alcuni scatti ritraggono proprio lei e re Carlo insieme, mentre non c'è alcuna fotografia recente di Harry. Anche se i rapporti tra i due sembrano essere migliorati dopo che Harry si è recato a Londra per far visita al padre in seguito alla diagnosi di un tumore.