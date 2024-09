Il principe William e Kate Middleton potranno dimostrare al principe Harry e a Meghan Markle chi sono "i veri reali d'America". Lo sostiene l'esperto Nathan Kay in un articolo per l'Express, parlando della fondazione benefica dei principi di Galles che sarebbe pronta a essere lanciata negli Stati Uniti. "Mentre Harry e Meghan sono impegnati a creare scompiglio in California - afferma il redattore - William e Kate sono pronti a dare ai loro parenti reali una lezione magistrale su come dovrebbe essere gestita la regalità, la vera regalità".

"Ma a differenza dei Sussex - sottolinea Kay - l'approccio dei principi di Galles è basato su un'eleganza discreta, un apprezzamento per il dovere e una capacità di imporre rispetto senza il bisogno di drammi alimentati dai tabloid. La recente decisione di William e Kate di espandere la Royal Foundation negli Stati Uniti, completa di marchi e brevetti, segnala più di una semplice iniziativa imprenditoriale accorta. È un promemoria puntuale che il nome Windsor ha ancora peso, un peso serio, quando è maneggiato con un po' di classe".

"Dopo la soap opera dei Sussex degli ultimi anni - prosegue - un periodo in cui la monarchia è stata messa attentamente sotto esame, i piani di William e Kate di occuparsi della sfera benefica americana sono forse anche più un promemoria: mentre una coppia ha voluto prendere le distanze dalla famiglia reale, l'altra continua a portare avanti silenziosamente e con successo la fiaccola della tradizione e del dovere. Tuttavia, non si tratta solo di immagine. William e Kate hanno posto la salute mentale al centro del loro lavoro di beneficenza. Ma mentre l'approccio di Harry e Meghan può spesso sembrare una crociata delle celebrità, quello di William e Kate è radicato in qualcosa che la monarchia ha capito da tempo: un'azione silenziosa, persistente e utile. È un'etica che non ha bisogno dei riflettori per brillare".