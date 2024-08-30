Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Venerdì 30 Agosto 2024
Aggiornato: 15:15
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Сектор Газа: ЮНИСЕФ поставил 1,26 миллиона доз вакцины для кампании по вакцинации против полиомиелита

30 agosto 2024 | 14.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Первого сентября в секторе Газа начнется двухэтапная кампания вакцинации против полиомиелита. На каждом этапе кампании Министерство здравоохранения Палестины в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и партнерами предоставит две капли новой пероральной вакцины против полиомиелита типа 2 (nOPV2) более чем 640 000 детей в возрасте до десяти лет.

Министерство здравоохранения Палестины, ВОЗ, ЮНИСЕФ, БАПОР и партнеры готовы к кампании, и подготовка к ней завершена. В Газу было доставлено 1,26 миллиона доз вакцин и 500 контейнеров для их транспортировки. Еще 400 000 доз вакцины скоро поступят в Газу. Более 2180 медицинских работников и специалистов по информированию общественности прошли обучение по проведению вакцинации и информированию населения о кампании. Для того чтобы остановить эпидемию и предотвратить распространение полиомиелита на международном уровне, необходимо охватить вакцинацией не менее 90% населения на каждом этапе кампании.

Более 2180 медицинских работников и специалистов по информированию общественности окажут поддержку в проведении кампании. Их безопасность имеет первостепенное значение. Мы призываем все стороны обеспечить их защиту, а также защиту медицинских учреждений и детей. ЮНИСЕФ вновь обращается с призывом о прекращении огня, с тем чтобы можно было восстановить систему здравоохранения и возобновить плановую вакцинацию.

В своем заявлении ЮНИСЕФ приветствовал предварительное обязательство о гуманитарных перемириях, приуроченных к каждому району проведения кампании. Мы просим все стороны прекратить боевые действия, чтобы дети и семьи могли безопасно добраться до медицинских учреждений, а специалисты по информированию общественности могли добраться до детей, которые не могут попасть в медицинские учреждения для вакцинации против полиомиелита. Без гуманитарных перемирий завершить кампанию, которая и так проводится в условиях жестких ограничений и серьезных трудностей, будет невозможно.

В ответ на обязательство о гуманитарных перемириях, приуроченных к каждому району проведения кампании, было решено проводить кампанию поэтапно в течение трех дней, начиная с центральной части сектора Газа, затем — южной части и северной части. Ввиду отсутствия безопасности, повреждения дорог и инфраструктуры, а также постоянного перемещения населения, трех дней в каждом районе вряд ли будет достаточно для достижения надлежащего охвата вакцинацией. Охват вакцинацией будет отслеживаться на протяжении всей кампании, и было решено продлить вакцинацию на один день там, где это необходимо.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
polio a Gaza campagna di vaccinazione antipolio agenzia delle Nazioni Unite Unicef
Vedi anche
News to go
Vacanze, ultimo weekend di controesodo
News to go
Frana nel casertano, continuano le ricerche di madre e figlio
News to go
Blue Economy, Italia sempre più leader globale con oltre 7.500 km di costa
News to go
Caldo, Roma e Latina oggi da bollino rosso
News to go
Ius scholae, Tajani: "Governo non corre rischi"
News to go
Naufragio Bayesian, comandante indagato
News to go
Carta dedicata a te, tutte le info
News to go
Sempre più difficile trovare un idraulico, un fabbro, un elettricista
News to go
La Grande Barriera Corallina rischia di scomparire
News to go
In Europa morti per caldo potrebbero triplicare entro 2100
News to go
Bonus studenti fuori sede, prevista un’agevolazione
News to go
Legge Bossi-Fini, Lollobrigida: "Va modificata"


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza