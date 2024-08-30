Сектор Газа: ЮНИСЕФ поставил 1,26 миллиона доз вакцины для кампании по вакцинации против полиомиелита

Первого сентября в секторе Газа начнется двухэтапная кампания вакцинации против полиомиелита. На каждом этапе кампании Министерство здравоохранения Палестины в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и партнерами предоставит две капли новой пероральной вакцины против полиомиелита типа 2 (nOPV2) более чем 640 000 детей в возрасте до десяти лет.

Министерство здравоохранения Палестины, ВОЗ, ЮНИСЕФ, БАПОР и партнеры готовы к кампании, и подготовка к ней завершена. В Газу было доставлено 1,26 миллиона доз вакцин и 500 контейнеров для их транспортировки. Еще 400 000 доз вакцины скоро поступят в Газу. Более 2180 медицинских работников и специалистов по информированию общественности прошли обучение по проведению вакцинации и информированию населения о кампании. Для того чтобы остановить эпидемию и предотвратить распространение полиомиелита на международном уровне, необходимо охватить вакцинацией не менее 90% населения на каждом этапе кампании.

Более 2180 медицинских работников и специалистов по информированию общественности окажут поддержку в проведении кампании. Их безопасность имеет первостепенное значение. Мы призываем все стороны обеспечить их защиту, а также защиту медицинских учреждений и детей. ЮНИСЕФ вновь обращается с призывом о прекращении огня, с тем чтобы можно было восстановить систему здравоохранения и возобновить плановую вакцинацию.

В своем заявлении ЮНИСЕФ приветствовал предварительное обязательство о гуманитарных перемириях, приуроченных к каждому району проведения кампании. Мы просим все стороны прекратить боевые действия, чтобы дети и семьи могли безопасно добраться до медицинских учреждений, а специалисты по информированию общественности могли добраться до детей, которые не могут попасть в медицинские учреждения для вакцинации против полиомиелита. Без гуманитарных перемирий завершить кампанию, которая и так проводится в условиях жестких ограничений и серьезных трудностей, будет невозможно.

В ответ на обязательство о гуманитарных перемириях, приуроченных к каждому району проведения кампании, было решено проводить кампанию поэтапно в течение трех дней, начиная с центральной части сектора Газа, затем — южной части и северной части. Ввиду отсутствия безопасности, повреждения дорог и инфраструктуры, а также постоянного перемещения населения, трех дней в каждом районе вряд ли будет достаточно для достижения надлежащего охвата вакцинацией. Охват вакцинацией будет отслеживаться на протяжении всей кампании, и было решено продлить вакцинацию на один день там, где это необходимо.